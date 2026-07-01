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Kütahya'da binlerce kişiye aşure ikramı

Kütahya'da binlerce kişiye aşure ikramı
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Kütahya Valiliği ve Hacı Bektaşi Veli Derneği işbirliğiyle Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı'nda yaklaşık 2 bin vatandaşa aşure dağıtıldı. Vali Musa Işın, kazan başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle ikramda bulundu ve Kerbela'nın İslam aleminin ortak acısı olduğunu vurguladı.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Hacı Bektaşi Veli Derneği işbirliğiyle Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kent meydanında yaklaşık 2 bin vatandaşa aşure ikram edildi.

Valilik hizmet binası önündeki Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda dua edilmesinin ardından Vali Musa Işın, kazan başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı.

Vali Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem ayının ibadet, oruç, yardımlaşma ve birliktelik dönemi olduğunu vurguladı.

Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesinin tüm İslam aleminin ortak acısı olduğunu belirten Işın, şunları kaydetti:

"Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da Muharrem ayında 70'i aşkın arkadaşıyla, evlatlarıyla birlikte şehit olmasını, bütün İslam alemi olarak içimizde sürekli bir hicran ve acı olarak yaşıyoruz. Hz. Hüseyin şehitlerin şahıdır; kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Kerbela, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin hepimizin ortak acısıdır. Bu ayın birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün burada vatandaşlarımızla bir aradayız. Allah kabul etsin, başta Hazreti Hüseyin olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Kütahya Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Niyazi Togan da Valilik ile dernek arasında ilk kez böyle ortak bir etkinlik düzenlendiğine dikkati çekerek, kentteki birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının pekişmesindeki gayretlerinden dolayı Vali Işın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
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