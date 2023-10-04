Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı. Operasyonda metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe dışından uyuşturucu getirip sattığı öne sürülen Ş.A.Ö. (39) ve R.M'yi (28) takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarda iki A4 kağıdına emdirilmiş metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel