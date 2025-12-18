Haberler

Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Kütahya-Tavşanlı karayolu Kızılbayır mevkisinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracının refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Sürücü Onur T. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çıkarak ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Onur T., yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Kütahya- Tavşanlı karayolu Kızılbayır mevkisinde meydana geldi. Onur T. yönetimindeki 43 HG 868 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak önce refüjdeki ağacı devirip, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Onur T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hurdaya dönen araç, polis ekiplerinin incelemesi sonrası çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

