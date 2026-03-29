Kütahya'da tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Çakır'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da hortumlarla itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı