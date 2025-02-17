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Kütahya'da Taş Ocağında 30 Telef Olmuş Büyükbaş Hayvan Bulundu

Kütahya'da Taş Ocağında 30 Telef Olmuş Büyükbaş Hayvan Bulundu
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, bir taş ocağına bırakılmış 30 büyükbaş hayvan telef halde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, telef olduktan sonra bir taş ocağına bırakılmış 30 büyükbaş hayvan bulundu.

Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören köyü yakınlarındaki bir taş ocağında telef olmuş büyükbaş hayvanları görenler, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kulak küpeleri olmayan telef olmuş 30 büyükbaş hayvan buldu.

Telef olan hayvanlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kireçlenerek açılan çukura gömüldü.

Hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için numuneler alınırken, hayvanları bırakanların tespit edilmesi için ilgili kurumlar çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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