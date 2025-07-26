Kütahya'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Kütahya'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı
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Kütahya'da meydana gelen bir tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin bacağından yaralanmasına yol açtı. Olay sonrası polisi arayan sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kütahya'da tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Zafertepe Mahallesi yakınlarında, Celal Türkdönmez'in (23) idaresindeki otomobilde, Türkdönmez ile arkadaşı H.A. (22) arasında eve gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.A. tabanca ile arkadaşı Türkdönmez'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan Türkdönmez, yakındaki akaryakıt istasyonuna giderek yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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