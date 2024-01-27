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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: Araç ve Evde Değerli Malzemeler Ele Geçirildi

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Kütahya'da yapılan operasyonda, bir araçta ve bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda çok sayıda sikke, obje ve antika silahlar bulundu.

Kütahya'da durdurulan araçta ve bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen H.A'nın (62) kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundu.

Şüphelinin Simav ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli ebatlarda 176 sikke, 95 obje, 2 antika tabanca, 7 antika tüfek ve dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve antikacılık yaptığı öğrenilen H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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