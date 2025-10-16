Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Şüphesi: Bir Kişi Gözaltında

Kütahya'nın Emet ilçesinde, evinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kırgıl köyünde ikamet eden C.B'nin (30) elindeki tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, Yunan mitolojisine göre tıp ve sağlık tanrısı Asklepios olduğu değerlendirilen mermer heykel, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Heykel incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.