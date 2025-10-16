Haberler

Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Şüphesi: Bir Kişi Gözaltında

Kütahya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Şüphesi: Bir Kişi Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde, evinde Roma dönemine ait bir heykel bulunduran C.B. adlı şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin elindeki tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, mermer heykel ile birlikte ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, evinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kırgıl köyünde ikamet eden C.B'nin (30) elindeki tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, Yunan mitolojisine göre tıp ve sağlık tanrısı Asklepios olduğu değerlendirilen mermer heykel, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Heykel incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Ters yöne girerek zincirleme kazaya neden olan sürücü yok artık dedirtti: Çarpmasaydınız

Ters yöne girdi, zincirleme kazaya neden oldu! Sözleriyle pes dedirtti
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.