Kütahya'da Takside Uyuşturucu Operasyonu

KÜTAHYA'da ticari taksiye gizlenerek kente getirilen 300 gram metamfetamin ve 6,03 gram bonzai, narkotik köpeği 'Thor'un araması sonucu ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente taksi ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası ve sürücüsü tespit edilen taksi, Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde durduruldu. Taksi de narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, araca gizlenmiş 300 gram metamfetamin ve 6,03 gram bonzai ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Araç sürücüsü İ.M.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.