Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü S.Z. yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Dedeler Caddesi'nde meydana geldi. S.Z.'nin kontrolünü yitirdiği 43 HY 570 plakalı otomobil, savrularak yol kenarındaki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Kazada S.Z. yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler

