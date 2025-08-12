Kütahya'da Su Kanalına Devrilen Otomobilde Anne ve Kızı Kurtarıldı
Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu sıkışan anne ve kızı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Akkent Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyreden Hacer Ö. (34) idaresindeki 43 PB 162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Su kanalında ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile kızı Emine Ö. (15) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel