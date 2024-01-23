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Sunta bloklarının altında kalan stajyer öğrenci hayatını kaybetti

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Kütahya'da staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

ÜZERİNE SUNTA BLOKLARI DEVRİLDİ

Yeni Sanayi Sitesi 32. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde staj yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

staj bahanesiyle ucuz iş gücü olarak kullanılan bu çocuklar resmen katlediliyor çocukken okul tatilinde çalıştığım meşrubat dağıtımında sıcakta patlayan meşrubat şişesi yüzünden bende alnımdan ve bileğimden yaralandım dikiş zleri azda olsa görünüyor o zamanlar bulunduğum semtte klinikte kendim çocuk aklımla can havliyle kimsenin yardımı olmadan koşarak gidip alnıma dikiş attırdım yoksa kan kaybından ölecektim bilegimden ise kan fazla akmadı ama onada dikiş attılar

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