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Kütahya'da servis işletmecisi silahlı saldırıda yaralandı

Kütahya'da servis işletmecisi silahlı saldırıda yaralandı
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Kütahya Dumlupınar Mahallesi'nde motosikletli bir saldırgan, servis işletmecisi R.Ö'ye tabancayla 4 el ateş etti. Bacağından yaralanan R.Ö, arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kütahya'da silahlı saldırıda yaralanan servis işletmecisi hastaneye kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde yürüyen servis işletmecisi R.Ö'nün (45) yanına motosikletle yaklaşan henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, tabancayla 4 el ateş etti.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan R.Ö, arkadaşı tarafından araçla özel bir hastaneye götürüldü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, açılan ateş sonucu mermilerin yakında bulunan bir kolejin güvenlik kulübesine isabet ettiği belirlendi.

Asayiş Şubesi ekipleri, motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede tedavisi süren R.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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