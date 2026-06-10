Haberler

Kütahya'da servis araçlarının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kütahya'da servis araçlarının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da işçi servisi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, park halindeki bir araçta da hasar oluştu.

Kütahya'da işçi servisi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

O.Ç. yönetimindeki 43 S 0080 plakalı işçi servisi, Fettan Söğütleri Caddesi'nde tren yolundan manevra yaptığı sırada İ.B. idaresindeki 43 S 424 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada sürücülerden O.Ç, ile öğrenci servisinde bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada çarpışmanın etkisiyle park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı