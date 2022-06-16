Kütahya'da sağanak nedeniyle bazı binalarda su baskını meydana geldi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. İlçe merkezinde öğleden sonra aniden başlayan yağış yaklaşık bir saat etkili oldu. Zaman zaman elektrik kesintilerine ve trafik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalmasına neden olan yağışın ardından kimi bölgelerde rögarlar tıkandı, bazı binalarda su baskını yaşandı. Hanımçeşme Mahallesi Beyazevler mevkisindeki yolların suyla kaplanmasından dolayı trafik durdu. Bölgede mahsur kalan bir araç, belediye ekiplerince kurtarıldı. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AA muhabirine, yağış nedeniyle bütün ekiplerin iş makineleriyle seferber olduğunu söyledi. Genellikle yol kotu altında kalan binalarda su baskını yaşandığını belirten Güler, bu konuda belediyeye intikal eden 30 civarındaki ihbarı değerlendirerek ekipleri sevk ettiklerini anlattı. Güler, söz konusu adreslerde su tahliyesi ve diğer çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi. Sizce Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 15, 2022 AA / Alibey Aydın - Güncel su baskını Hisarcık Kütahya su Güncel Haberler

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