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Kütahya'da polis, 67 yaşındaki kişiyi kızının ihbarıyla dolandırıcılıktan kurtardı

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Kütahya'da polis, 67 yaşındaki kişiyi kızının ihbarıyla dolandırıcılıktan kurtardı
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Kütahya'da telefonla kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, 67 yaşındaki kişiden altınlarını bozdurup banka hesabına yatırmasını istedi. Kızının 112'yi araması üzerine polis, Zafer Meydanı'nda kişiye ulaşarak dolandırıcılık girişimini engelledi.

Kütahya'da polis ekipleri, bir kişinin altınlarını bozdurup dolandırıcılara vermesini kızının ihbarı sayesinde engelledi.

Telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, 67 yaşındaki H.A'dan altınlarını bozdurarak banka hesabına yatırmasını istedi.

Görüşmenin ardından altınlarını alarak evden çıkan H.A, yaşadıklarını kızına anlattı. Durumdan şüphelenen kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.A'nın Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcuya gideceği bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.

Zafer Meydanı'nda H.A'ya ulaşan polis, dolandırıcılık girişimini engelledi.

Polis ekipleri, H.A'ya telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirmede bulundu.

H.A. ise kendisini dolandırılmaktan kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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