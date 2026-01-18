Haberler

Kütahya'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu ağır yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Ş. (20) idaresindeki 35 AF 0526 plakalı otomobil, Simav-Eynal kara yolu Yeşilova köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilden dışarı fırlayan sürücü Mehmet Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Enes Ş ise sağlık ekibince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Betül Tuğ - Güncel
