Kütahya'da Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 2 Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti, bir lise öğrencisi de yaralandı. Kazada, sürücü Arda D. olay yerinde hayatını kaybederken, Bekir Berk K. hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ekrem A.'nın tedavisi sürüyor.

Kütahya'nın otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti, bir lise öğrencisi de yaralandı. Kaza, Simav'ın Muradınlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Arda D. yönetimindeki 43 AAE 015 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, 16 yaşındaki lise öğrencisi sürücü Arda D., olay yerinde hayatını kaybederken, Bekir Berk K. ve Ekrem A. yaralandı. 17 yaşındaki Bekir Berk K., yapılan tüm müdahalelere rağmen rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ekrem A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA