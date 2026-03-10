Haberler

Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Sürücü S.Z., kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp ters döndü. Kazada sürücü S.Z. yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Dedeler Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Z. kullandığı 43 HY 570 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü S.Z. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü S.Z., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü S.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
