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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da refüjdeki ağaç ile aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 2'si yabancı uyruklu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolu köprülü kavşağında meydana geldi. Azerbaycan uyruklu K.H., kullandığı 43 SR 407 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, refüjdeki ağacı devirerek aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü K.H. ile yanındaki S.K., M.M. ve Azerbaycan uyruklu T.M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve OEDAŞ ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yaralıların bazı yakınları ise fenalaştı. Hurdaya dönen araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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