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Kütahya'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı

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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gediz- Kütahya kara yolunun 9'uncu kilometresindeki Yaylaköy yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Eskişehir'e giden İ.D.'nin kullandığı 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü, virajda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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