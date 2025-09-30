Haberler

Kütahya'da Orman Yangınlarıyla Mücadelede Başarı

Kütahya'da alınan tedbirler sayesinde orman yangını sayısı son 3 yılda 50'lere, yanan arazi miktarı ise 150 hektara geriledi. Riskli saatlerde hasat yapılması yasaklanırken, orman yangınlarına karşı çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte alınan tedbirler sayesinde son 3 yılda orman yangını sayısının 50'lere, yanan arazi miktarının ise 150 hektara gerilediği belirtildi.

Kırsal alandan ormana sirayet eden yangınlar için riskli saatlerde hasat yapılmasının 2023 yılından itibaren yasaklandığını anımsatılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ayrıca biçerdöver ve saman balya makinelerinin çalıştığı zamanlarda arkalarında su tankeri bulundurma zorunluluğu getirildi. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarma ve muhtarlarımız tarafından sıkı şekilde takip edildi. Enerji nakil hatlarının altlarındaki ot ve örtüden çıkabilecek yangınlar için ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak enerji nakil hatlarının alt kısımları temizlendi, trafoların çevresi güvenli hale getirildi. Karayolları, köy yolları ve orman yollarının yol kenarı temizlikleri ilgili kurumlarca yapıldı."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarına karşı kolluk kuvvetleriyle birlikte ormanlık alan girişlerinde sürekli devriye görevi yürütülüp vatandaşlar uyarılıyor. Hasat sonrası, orman kenarlarının 10 metrelik kısmının sürülmesi kararı alındı ve muhtarlıklarca takip edilmesi sağlandı. Yangın emniyet yollarımızın bakımı ve temizliği yapıldı. Avcılar, çobanlar, arıcılar, köylüler, üretimde çalışan vatandaşlarımız, maden sahalarında çalışanlar ve muhtarlarımız kritik günlerde aranarak orman yangınları konusunda uyarıldı."

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
