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Kütahya'da orman yangını kontrol altına alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopter görev yaptı. Müdahale sürdürülüyor.

Kütahya'da orman yangını (5)

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopter görev yaptı. Müdahale sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı İtfaiye Kütahya Güncel Haberler

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