Kütahya'da orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopter görev yaptı. Müdahale sürdürülüyor.