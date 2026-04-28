Haberler

Kütahya'da 'Olası Afet Durumunda Savunmasız Gruplara Yönelik Önlemler Çalıştayı' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da "Olası Afet Durumunda Savunmasız Gruplara Yönelik Önlemler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kütahya Barosu, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eksi 25 Derneği işbirliğiyle Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayta, çocuklar, kadınlar, engelliler ve diğer savunmasız gruplar için olası afet durumlarında alınabilecek önlemler konuşuldu.

Kütahya Vali Yardımcısı Selami Korkutata, Kütahya'nın tektonik hareketlerin yüksek olduğu bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya risk sıralamasında bu tektonik hareketlerde üst seviyede olduğunu aktaran Korkutata, şunları kaydetti:

"Bu çalıştayın bu sebeple Kütahya'da olmasını çok anlamlı, çok manalı buluyorum. Coğrafya kader ancak coğrafyanın kader olması bizlerin kabul edip hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmiyor."

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da afetlerin fiziki yıkımının yanı sıra aileleri, dostlukları ansızın bitirdiğini ifade etti.

Savunmasız gruplarda ve yaşlılarda daha derin izler bıraktığını vurgulayan Kızıltoprak, "Bir afet durumunda en savunmasız olan toplumun kesimlerine yönelik yapılması gerekenleri öne çıkaran bu çalıştay çok değerli. Çalıştaya paydaş olan kurumları, kuruluşları, kişileri, dernekleri böylesine önemli bir konuyu seçtikleri için tebrik ediyorum ve onları alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ise çalıştayın ortak akıl geliştirme ve istişare çalıştayı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

