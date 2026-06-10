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Kütahya'da öğrencilerin başlattığı "Engel olma destek ol" projesi ilgi gördü

Kütahya'da öğrencilerin başlattığı 'Engel olma destek ol' projesi ilgi gördü
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Kütahya Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ve velileri, engelli vatandaşlar için düzenledikleri kermesle kısa sürede 3 tekerlekli sandalye hedefine ulaştı.

Kütahya'da bir ortaokulda engelli vatandaşlar için başlatılan "Engel olma destek ol" projesi ilgi gördü.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ve velilerinin katılımıyla ikinci el kıyafetler ile gıda ürünlerinden oluşan yardım kermesi düzenlendi.

Kermes öncesi engelli vatandaşlar için "3 saatte 3 tekerlekli sandalye" hedefi belirleyen öğrenciler kısa sürede amaçlarına ulaştı.

Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Banu Uğurel, kısa süre içinde hedeflerini geride bıraktıklarını söyledi.

Satış yapacak velilerin sabah okula geldiğini aktaran Uğurel, şunları kaydetti:

"Çocuklar bu projede tanımadıkları kişilere de yardım edebileceklerini, küçük meblağlarla büyük yardımların gerçekleşebileceğini, birbirine kenetlenmeyi, beraber bir heyecan yaşamayı, azdan çok olmayı, birbirleriyle yardımlaşarak bir şeyi ortaya çıkarmanın heyecanını yaşadılar. Ben de çok gururluyum."

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
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