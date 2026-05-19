Kütahya'da 19 Mayıs Coşkusu: 100 Motosikletli Şehir Turu

Kütahya'da, bir araya gelen çok sayıda motosikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehir turu yaptı.

Riders43, Türk Chopper Kütahya Şubesi ve Kütahya Motosiklet Kulübü üyeleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle korteje katıldı.

Yaklaşık 100 motosiklet tutkununun yer aldığı kortej Dumlupınar Stadyumu önünden başladı.

Motosikletliler, Fatih Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi güzergahını takip ederek Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na ulaştı.

Kentin sokaklarında renkli görüntülere sahne olan kortejine, vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.