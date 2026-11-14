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Kütahya'da kuvvetli rüzgar binanın çatısının bir bölümünü uçurdu, araç hasar gördü

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Kütahya'da kuvvetli rüzgar binanın çatısının bir bölümünü uçurdu, araç hasar gördü
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Kütahya'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısının bir bölümü ve balkon korkulukları savruldu. Kopan parçalar park halindeki bir araca hasar verirken elektrik tellerinin kopması mahallenin bir bölümünde kesintiye yol açtı.

KÜTAHYA'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısının bir bölümü ile balkon korkulukları yerinden çıkarak savruldu, park halindeki bir araç hasar gördü. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sena Sokak'ta saat 01.30 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle 3 katlı binanın çatısının bir bölümü ile balkondaki korkuluklar yerinden koparak çevreye savruldu. Kopan parçalar, park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin de kopması sonucu mahallenin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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