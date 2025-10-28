Kütahya'da Kaybolan 87 Yaşındaki Kadın 20 Saat Sonra Bulundu

Kütahya'da, kuşburnu toplamak için gittiği ormanda kaybolan 87 yaşındaki kadın, 20 saat sonra bulundu.

Merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden ve kuşburnu toplamak için ormana giden Hatice Coşkun'un evine dönmemesi üzerine yakınları ve köy sakinleri arama çalışması başlattı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirilmesi üzerine aramaya jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de dahil oldu.

Köy sakinleri ve ekiplerin aramalarında Coşkun, köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sekiören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Geceyi ormanlık alanda yağmur altında geçirdiği öğrenilen kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.