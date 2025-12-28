Kütahya'da kar yağışı
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar aralıklarla sürüyor. Kısa süreli yağan kar nedeniyle ara yollar, park halindeki araçlar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın gece saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.