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Kütahya'da Kamyonet Koyuna Çarptı, Sürücü Yaralandı

Kütahya'da Kamyonet Koyuna Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, küçükbaş hayvana çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, küçükbaş hayvana çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Melih A. (19) idaresindeki 16 BAF 679 plakalı kamyonet, Murathanlar köyünde yola çıkan bir koyuna çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kazada yaralanan sürücüyü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel

Domaniç

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