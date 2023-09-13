Kütahya'da Kaçak Define Kazısı Yapan 8 Kişi Yakalandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Jandarma ekipleri, Tıraz köyü Duman Dede mevkiinde gündüz saatlerinde ekskavatörle kaçak define kazısı yapan 8 kişiyi suçüstü, kaçan 3 kişiyi de takip sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Tıraz köyünden servis aracı ile sabahın erken saatlerinde İnegöl'e giden tekstil işçileri, lüks araçlar ve bir ekskavatörle köy yakınlarında karşılaştıkları kalabalık guruptan şüphelenip köy muhtarını ve ilçe jandarma ekiplerini aradılar.

İhbarı değerlendiren Domaniç Jandarma Ekipleri, Tıraz köyü Duman Dede mevkiinde daha öncede 7 definecinin yakalandığı tarlaya yaptıkları baskında M.G, O.D.Y, S.C.T, M.T, C.D, H.İ.P, İ.Z ve K.S, olay yerinde yakalanırken, kaçan H.B, ilçe merkezinde, S.P ve Ö.A'da Kütahya merkezde yakalayarak savcılığa teslim etti. - KÜTAHYA