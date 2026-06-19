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Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
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Kütahya'da bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı, 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kütahya'da bina inşaatında bulunan iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çöktü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerden Sarı ve Türkoğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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