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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kütahya Zafertepe Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zafertepe Kavşağı'ndaki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Ç.E. (45) idaresindeki 16 BUM 756 plakalı otomobil ile Z.Y. (37) yönetimindeki 43 ACJ 350 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
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