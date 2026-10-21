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Kütahya'da iddia edilen kız meselesi kavgasında K.Ö. pompalı tüfekle yaralandı

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Kütahya'da iddia edilen kız meselesi kavgasında K.Ö. pompalı tüfekle yaralandı
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Kütahya'da 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada K.Ö. (23), kimliği belirsiz şüpheliyle tartıştı. Arbede sırasında pompalı tüfekle yaralanan K.Ö. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, pompalı tüfekle vurulan K.Ö. (23) yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Börekçiler Mahallesi Ahi Erbasan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden 'kız meselesi' nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen K.Ö. ile kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli arasında karşılaştıkları caddede tartışma çıktı. İkili arasındaki arbedede K.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaralanan K.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaçan silahlı saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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