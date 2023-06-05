Kütahya'da Husumetli İki Kişi Arasında Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı

Kütahya'da Mustafa Y. ile Hüseyin D. arasında çıkan kavgada Mustafa Y. bıçakla Hüseyin D.'yi bacağından yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kaçan Mustafa Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KÜTAHYA'da Mustafa Y., husumetlisi Hüseyin D.'yi çıkan kavgada bacağından bıçaklayarak yaraladı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Gaybiefendi Mahallesi Basma Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen Hüseyin D. ile Mustafa Y. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Y., Hüseyin D.'yi bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Mustafa Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.