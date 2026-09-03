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Kütahya'da Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri

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Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Zafer Meydanı'nda kurduğu stantlarla vatandaşlara kanser taramaları ve sağlık hizmetleri hakkında ücretsiz bilgilendirme yapıyor. Müdür Durmuş, hastalanmadan sağlıklı kalmanın önemini vurguladı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenleniyor.

Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda, İl Sağlık Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan personel tarafından vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi veriliyor.

Etkinlikte kanser taramaları, aile hekimliği, tütün bağımlılığı ve çeşitli halk sağlığı hizmetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılarak vatandaşlar ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinin tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Amacımız, birinci basamak sağlık hizmetleri dediğimiz halk sağlığı hizmetlerimizin duyurulması ve tanıtılması. Malumunuz genellikle vatandaşlar olarak hasta olduktan sonra hastanelere gidiyoruz. Önemli olan hasta olmadan, sağlıklı kalabilmek. Bu anlamda burada Sağlık Bakanlığımızın hizmetlerinin halkımıza tanıtılmasını hedefliyoruz. Biz bu konuda halkta farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Durmuş, hafta boyunca stantlarda gerçekleştirilen bilgilendirme ve ölçümlerin ücretsiz olduğunu ifade ederek tüm vatandaşları etkinlik alanına davet etti.

Kaynak: AA
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