Kütahya'da Geri Gönderme Merkezinde Zehirlenme Şüphesi

Kütahya'da bulunan Geri Gönderme Merkezinde, yabancı uyruklu 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İncelemeler devam ediyor.

KÜTAHYA'da Geri Gönderme Merkezinde, yabancı uyruklu 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kütahya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde bulunan yabancı uyruklu kişiler rahatsızlandı. İhbar üzerine merkeze gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk tetkiklerin ardından Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 12 kişiyi zehirlenme şüphesiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin Geri Gönderme Merkezi'ndeki incelemeleri sürüyor.