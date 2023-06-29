Üye Girişi
Haberler
Kütahya'da Geri Gönderme Merkezinde Zehirlenme Şüphesi

Kütahya'da Geri Gönderme Merkezinde Zehirlenme Şüphesi

Güncel Haberler

Kütahya'da bulunan Geri Gönderme Merkezinde, yabancı uyruklu 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İncelemeler devam ediyor.

KÜTAHYA'da Geri Gönderme Merkezinde, yabancı uyruklu 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kütahya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde bulunan yabancı uyruklu kişiler rahatsızlandı. İhbar üzerine merkeze gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk tetkiklerin ardından Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 12 kişiyi zehirlenme şüphesiyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin Geri Gönderme Merkezi'ndeki incelemeleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title