Kütahya'da geri dönüşüm tesisindeki havuza düşen işçi öldü

Kütahya'daki geri dönüşüm tesisinde çalışan yabancı uyruklu bir işçi, havuza düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çalışan yabancı uyruklu N.M.E.B. (44), ayağının takılması sonucu malzemelerinin parçalara ayrıldığı havuza düştü.

Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havuzdan çıkarılan işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

N.M.E.B'nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
