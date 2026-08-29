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Domaniç'te Ev Yangını Samanlıklara Sıçradı

Domaniç'te Ev Yangını Samanlıklara Sıçradı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evde başlayıp iki samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde evde başlayıp iki samanlığa sıçrayan yangın söndürüldü.

Aksu köyünde Fikret Uysal'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki 2 samanlığa sıçradı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 arazöz, 4 su tankeri, 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangında ev ve 2 samanlıkta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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