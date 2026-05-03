Kütahya'da engellilerin dünyası "mizahi bir dille" sahneye taşındı

Kütahya'da engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları konu alan "Dikkat Sağlam İnsan Çıkabilir" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Engelsiz Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan oyun, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Dernek üyesi Hasan Hüseyin Cengiz'in yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunun tamamı engelli bireylerden oluşan eser, toplumsal farkındalık mesajlarını mizahi bir üslupla aktardı.

Salonu dolduran izleyicilerin ilgiyle takip ettiği gösterimin ardından sahneye çıkan Vali Yardımcısı Harun Kazez, ekibi tebrik etti. Kütahya Valiliği olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kazez, şunları kaydetti:

"Şunu bilmek gerekiyor ki asıl engel düşünce ve zihniyet engellisi olmaktır. Fiziksel engeller bir şekilde aşılıyor ancak zihniyetimiz engelliyse bunu aşmanın bir yolu yok. Bugün burada sorunlarını bizlere mizah yoluyla anlatan engelli kardeşlerimin her birini yürekten kutluyorum. Valilik olarak tüm faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz."

Oyunun yazar ve yönetmeni Hasan Hüseyin Cengiz ise sahne arkasındaki sürece değinerek, eserin aylarca süren yoğun bir çalışma döneminin ardından ortaya çıktığını belirtti. Cengiz, "Oyunda rol alan arkadaşlarımızın her biri büyük bir emek ve gayret sarf etti. Yaşadığımız sorunlara ayna tutmak istedik." dedi.

Etkinlik, protokol üyelerinin oyunculara katılım belgesi ve çiçek takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
