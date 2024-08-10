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Kütahya'da Ekmek Fırınından Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın, ahır ve samanlığa sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak fırın, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, ekmek fırınından çıkan ve ahır ile samanlığa sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Çamdibi köyünde ekmek yapılan fırında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki köy muhtarı Zafer İlhan'a ait ahır ve samanlığa sıçradı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aslanapa Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında fırın, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, 14 büyükbaş telef oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Aslanapa Ekmek İtfaiye Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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