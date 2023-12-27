Kütahya'da Çatı Tamiri Yapan İşçi Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tamir için çıktığı evinin çatısından düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi. Sinan Öztürk (39), çatı tamiri yaparken zemine düşerek boynunu kırdı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Balıköy'de toprağa verildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tamir için çıktığı evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde işçi kadrosunda görev yapan Sinan Öztürk (39), Balıköy beldesindeki iki katlı evinin çatısını tamir ettiği sırada zemine düşerek yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince görevli olduğu hastaneye kaldırılan ve boynunun kırıldığı belirlenen Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli olduğu öğrenilen Öztürk'ün cenazesi, hastanede düzenlenen törenin ardından Balıköy'de toprağa verildi.