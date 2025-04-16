Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden İstanbul Valisi'nden telefon trafiği

Vali Gül'ün hastanedeki bekleyişi sürüyor! Telefonu hiç susmadı
Hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

Sırrı Süreyya Önder, hastalığını böyle anlatmıştı

Kütahya'da Çakar Tertibatlı Araç Sahibi ve Sürücüsüne 276 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, usulsüz çakar kullanmaktan dolayı bir otomobil sahibi ve sürücüsüne toplamda 276 bin 344 lira idari para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Kütahya'da, çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yunusemre Mahallesi Başaran Sokağı'nda denetim yaptıkları sırada çakar kullanan 26 VS 176 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, far kısmında bulunan çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.

Sürücü E.G. ve araç sahibi babası V.G'ye, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

E.G'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.