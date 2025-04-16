Kütahya'da Çakar Tertibatlı Araç Sahibi ve Sürücüsüne 276 Bin Lira Ceza
Kütahya'da, usulsüz çakar kullanmaktan dolayı bir otomobil sahibi ve sürücüsüne toplamda 276 bin 344 lira idari para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, araç da trafikten men edildi.
Kütahya'da, çakar tertibatı bulunan otomobilin sahibi ve sürücüsüne toplam 276 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yunusemre Mahallesi Başaran Sokağı'nda denetim yaptıkları sırada çakar kullanan 26 VS 176 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan incelemede, far kısmında bulunan çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.
Sürücü E.G. ve araç sahibi babası V.G'ye, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.
E.G'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel