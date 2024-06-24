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Kütahya'da buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde buğday ekili tarlada başlayan yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Dereköy ile Kayacık köyleri arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayılmaya başladı.

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 2 itfaiye tankeriyle alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında 5 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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