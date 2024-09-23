Kütahya'da Baba, Kızını Kurtarırken Boğuldu

Kütahya'da, fotoğraf çekerken su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Soğukçeşme köyü yakınlarındaki Şelale mevkisinde cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan Zeynep Güneş, dengesini kaybederek su birikintisine düştü.

Kızının düştüğünü gören baba Cemal Güneş (44), su birikintisine atlayarak kızını kurtardıktan sonra suda kayboldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'a bağlı dalgıç ekibi tarafından suda yapılan aramada, yaklaşık 2,5 metre derinlikten çıkarılan Güneş'in cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.