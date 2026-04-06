Kütahya'da Avukatlar Günü kutlandı

Kütahya'da Avukatlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, avukatlık mesleğinin bağımsızlığının altını çizdi. Sunay, 'Kütahya Barosu Avukat Evi' projesinde sona gelindiğini müjdeledi.

Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, Adalet Sarayı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sunay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, avukatlık mesleğinin bağımsızlığına vurgu yaptı. Adaletin temelinin bağımsız yargı, yargının teminatının ise savunma hakkı olduğunu belirten Sunay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz avukatlar yalnızca bağımsız olmayı değil, insanların en bağımsızı olmayı onur sayarız. Savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmeyen bir yargı sisteminden adil yargılanma beklenmesi mümkün değildir."

Konuşmasının devamında Kütahya Barosu üyelerine bir müjde veren Sunay, 2022 yılından bu yana titizlikle yürütülen "Kütahya Barosu Avukat Evi" projesinde sona gelindiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
