Haberler

Kütahya'da Ahşap Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Kütahya'da Ahşap Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında ev sahipleri binada bulunmazken, ev sahibi sinir krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbağı Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında ahşap ev ile bitişiğindeki bir evde hasar oluştu. Sinir krizi geçiren ev sahibi ise sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, yangın esnasında ev sahiplerinin binada bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif

Yamal'a dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif
7 dakikada 3 gol! İzlanda-Fransa maçı nefesleri kesti

7 dakikada 3 gol! Nefes kesen maçta Fransa kazanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.