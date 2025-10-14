Kütahya'da Ahşap Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Kütahya'da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbağı Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında ahşap ev ile bitişiğindeki bir evde hasar oluştu. Sinir krizi geçiren ev sahibi ise sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, yangın esnasında ev sahiplerinin binada bulunmadığı öğrenildi.