Kütahya'da AFAD Ekipleri İşbirliği Toplantısı Düzenlendi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı AFAD ekip temsilcileriyle bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, kurum yöneticileri, akreditasyonunu tamamlayan kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı AFAD ekip temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren ekip temsilcileri katıldı.

AFAD İl Müdürü Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası deprem ve afet anlarında kurumlarla işbirliğinin artırılması ve birlikte hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla zaman zaman toplantılar düzenlediklerini belirtti.

Bugün de bu amaçla bir araya gelindiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Kurumlarda veya sivil toplum kuruluşlarımızdaki AFAD ekiplerimizle beraber çalışma kültürünü oluşturmak üzere görüş alış verişlerinde bulunuyoruz. AFAD Kütahya İl Müdürlüğü olarak yıl içinde hem ilimizde hem de İstanbul özelinde deprem tatbikatları gerçekleştireceğiz. Tatbikatlarımız hem masa başı hem de saha tatbikatları şeklinde olacak. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımız ile gönüllerimize eğitimlerimiz de devam ediyor."

Özkan, mayıs ayında akredite ekipler ve destek AFAD gönülleriyle kamp etkinliği yapacaklarını sözlerine ekledi.