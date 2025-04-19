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Kütahya'da 64 Yaşındaki Adam Caddede Ölü Bulundu

Kütahya'da 64 Yaşındaki Adam Caddede Ölü Bulundu
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Kütahya'nın Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Talip Paşa Caddesi'nde yüz üstü yatan 64 yaşındaki Ömer Faruk Karaturp'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaturp'un ölümünü tespit etti. Cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da 64 yaşındaki kişi, caddede ölü bulundu.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Talip Paşa Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibi, yerde yüz üstü yatan Ömer Faruk Karaturp'un (64) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı caddede ikamet ettiği öğrenilen Karaturp'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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