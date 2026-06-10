Haberler

Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı

Kütahya'da Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için Zafer Meydanı'nda düzenlenen yıl sonu programına Vali Musa Işın ve protokol üyeleri katıldı. Programda çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin önemi vurgulandı.

Kütahya'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu programı gerçekleştirildi.

Zafer Meydanı'ndaki programa Vali Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, kurum amirleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Musa Işın, çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ailelerin bu konuda üstlendiği sorumluluğa dikkati çeken Işın, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın iyi bir insan, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesi için onları kendi kültürümüz, inancımız ve değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmeliyiz."

İl Müftüsü İrfan Açık, programa katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Program kapsamında kurulan hayır çarşısını da ziyaret eden Vali Işın ve beraberindekiler, kurslarda hazırlanan ürünleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'nin kurucusu AK Parti'ye katıldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Yolda yürürken hiç olmayacak şey başına geldi

Yolda yürürken hastanelik oldu
Avrasya Tüneli'ndeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Avrasya Tüneli'ndeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Trump ailesinin kripto kazancı dudak uçuklattı! Dünya bu analizi konuşuyor

Trump'ın kripto hamlesi yatırımcıları nasıl etkiledi?
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak

Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu

Platonik aşık dehşeti! 7 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu